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"الكاظمي": لن نسمحَ لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق

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"الكاظمي": لن نسمحَ لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق "الكاظمي": لن نسمحَ لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق
الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول هدفها تهديد مستقبلنا

أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم، أنه لن يسمحَ لمن وصفها بالجهات الخارجة عن القانون باختطاف العراق، معتبرًا استهداف الجندي المجهول في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء بأربعة صواريخ كاتيوشا ليلة أمس؛ تهديداً لاستقرار العراق لا يمكن التهاون إزاءه.

وقال "الكاظمي" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد، تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا, وهو أمر لا تهاون فيه.

وأضاف في تغريدته التي بثتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى, وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها، ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن.

وكانت أربعة صواريخ سقطت الليلة الماضية في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، من دون إلحاق إصابات بشرية أو خسائر مادية" بحسب خلية الإعلام الأمني الرسمية"، وعثرت القوات الأمنية لاحقاً على قاعدة إطلاق الصواريخ قرب معسكر الرشيد جنوب بغداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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