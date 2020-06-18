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"الجديع": لا دواء ناجع في علاج كورونا بنسبة 100% حتى الآن

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"الجديع": لا دواء ناجع في علاج كورونا بنسبة 100% حتى الآن "الجديع": لا دواء ناجع في علاج كورونا بنسبة 100% حتى الآن
فريق صحي سعودي يشارك في تحديث عدة بروتوكولات علاجية

أفاد الوكيل المساعد للشؤون العلاجية أحمد الجديع، بأن فريقًا صحيًّا سعوديًّا متخصصًا يشارك في تحديث وإطلاق عدة بروتوكولات علاجية، كاشفًا عن وجود أكثر من 26 بروتوكولًا علاجيًّا صدرت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة.

وأكد "الجديع" خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أنه لا يوجد لقاح لمنع الإصابة بكورونا، ولا يوجد دواء ناجع يساهم في علاج كورونا بنسبة 100% حتى الآن.

وقال: لا تزال هناك عدة لقاحات تحت الاختبارات السريرية، وينتمي (الديكساميثازون) الذي تم إدخاله في البروتوكولات العلاجية، إلى عائلة الكورتيزون المعروف، ويساعد مرضى معينين في مراحل معينة من الإصابة بالمرض بنسب معينة ما بين 35-25% بحسب حالة المريض، وهو يستخدم لعلاج أمراض متعددة وهو دواء قديم. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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