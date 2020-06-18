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استشاري سعودي يستأصل أورامًا بالغدد النكافية بطرق جراحية حديثة

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في إنجاز طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

استشاري سعودي يستأصل أورامًا بالغدد النكافية بطرق جراحية حديثة

نجح فريق طبي سعودي بمدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض في إجراء عملية جراحية بالطرق الحديثة في جراحات الغدة النكافية.
وتفصيلًا أوضح لـ"سبق" أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة المساعد، استشاري جراحة الرأس والعنق بمدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض الدكتور، فايز بن عزام الرحيمي أن الفكرة تقوم على أساس استئصال أورام الغدة النكافية بعمل شق جراحي بسيط تحت الأذن لإخفاء الندبة الجراحية لاحقاً.

وأضاف الدكتور الرحيمي أنه تم إجراء العملية لمواطن في العقد الثالث من العمر يعاني تورماً في الغدة النكافية اليمنى، وبعد إجراءات الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية وأخذ العينة بالإبر الدقيقة تبين وجود ورم حميد، وتم استئصاله بنجاح، حيث تعتبر الأولى في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

يذكر أن الدكتور فايز بن عزام الرحيمي أحد الجراحين السعوديين الحاصلين على زمالة التخصص الدقيق في جراحة الرأس والعنق من جامعة هونج كونج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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