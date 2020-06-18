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10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية على الإنسان

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10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية على الإنسان 10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية على الإنسان
كبيرة العلماء بالصحة العالمية تعرب عن أملها بتصنيع أحدها

10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية على الإنسان

أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمية سواميناتان أن عشرة لقاحات ضد "كوفيد ١٩" يتم تجربتها حاليًا على الإنسان، معربة عن الأمل أن يتم تصنيع أحدها أو بعض منها خلال الأشهر القادمة .

وقالت د. "سمية" إن الدول قد بدأت بالفعل في التعاقد مع شركات الأدوية لشراء كميات من اللقاح قبل إنتاجه, مبينةً أن المنظمة بصدد وضع خطة لأولوية المستحقين لتلقي اللقاح ضد كوفيد عند إنتاجه .

ولفتت الانتباه إلى أن العاملين الصحيين من بين أول المستحقين، والمسنين والمصابين بأمراض أخرى كذلك, كما أن عدداً من الدول النامية لديها قدرات إنتاجية وتصنيعية دوائية كبيرة، وقد يكون من بين الابتكارات العلمية لمواجهة الفيروس ابتكار من الدول النامية .

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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