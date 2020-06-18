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مجمع الدمام الطبي يرفع طاقته لأكثر من 165%.. لعلاج مصابي كورونا

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تطبيق عدد من البرامج الداعمة لتسهيل تقديم الخدمات المتكاملة

مجمع الدمام الطبي يرفع طاقته لأكثر من 165%.. لعلاج مصابي كورونا

رفع مجمع الدمام الطبي، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والمركز الرئيس لعلاج حالات كورونا بالمنطقة الشرقية، طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 165٪، بجانب تطبيق عدد من البرامج الداعمة لتسهيل تقديم الخدمة العلاجية المتكاملة للمرضى المنومين في جميع الأقسام العادية والحرجة.
جاء ذلك ضمن الخطط الموضوعة لتسهيل إجراءات استقبال المرضى من الحالات الإيجابية لفيروس كوفيد ١٩ .

وثمّن المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام بالإنابة الدكتور محمد بن ظافر الأحمري على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام لصحة وسلامة المواطن والمقيم وبمتابعة دائمة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، مؤكدًا على حرص وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وقال "الأحمري": المجمع أمام الزيادة المضطردة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ نجح في مواجهة ذلك بكفاءة عالية عبر تنفيذ خططه في عدة جوانب أهمها رفع الطاقات الاستيعابية في غرف التنويم إلى ٣٥٪ ورفع السعة السريرية للعناية الحرجة إلى 43٪ وأيضا رفع السعة السريرية في قسم الطوارئ إلى ٣٨٪ بجانب رفع السعة السريرية للعناية الحرجة بقسم الطوارئ إلى ٦٢٪.

وأضاف: تم تأسيس قسم العناية المتوسطة بسعة 15 سريرًا تعنى بالمرضى الذين يحتاجون عناية مركزة مخففة لتخفيف الضغط على أقسام العناية الحرجة بالمجمع، أضف إلى ذلك أنه تم تشغيل خدمة متابعة المرضى المصابين من الفرق الطبية عبر أجهزة "الآيباد" بالاتصال المرئي على مدار الـ 24 ساعة، وذلك لتخفيف احتكاك الكادر الطبي بالمرضى ولسرعة الاستجابة في تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأردف "الأحمري": نظرًا لتزايد عدد المراجعين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا اتخذت الإدارة خطوات استباقية تمثلت في تشكيل فرق مساندة داخلية من أطباء وممارسين الصحيين المجمع يتمثل دورهم في تقييم الحالات للمرضى كفرق للفرز ومعرفة الحالات التي تستعدي أن تتلقى العلاج الفوري في أقسام المجمع أو يتم تحويلها للمراكز الصحية كمثال عيادة "تطمن" التي استحدثت مؤخرًا من وزارة الصحة لدعم المستشفيات على مستوى المملكة.

وتابع: المجمع يجد الدعم الكامل والعمل المتكامل من مراكز الرعاية الصحية التابعة له في الدمام والخبر، وكذلك منفذي جسر الملك فهد ومطار الملك فهد الدولي بالدمام من خلال استقباله للحالات المرضية العادية أو المراجعين المشتبه في إصاباتهم بفيروس كورونا من خلال فرق طبية متكاملة، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك الخدمات أكثر من 537 ألف مستفيد من خدمات الرعاية العاجلة والممتدة وسحب العينات للمخالطين لمرضى كورونا والتطعيمات للأطفال، إضافة لاستقبال أكثر من عشرة آلاف مراجع في المراكز الصحية خلال الأسبوع الواحد فقط.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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