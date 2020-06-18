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تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

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السعودية تواجه اليابان والصين في كأس آسيا للناشئين

أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً اليابان حاملة اللقب وإندونيسيا والصين، فيما جاء منتخب البحرين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات وإيران وقطر.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 25 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2020.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان 1-0 في المباراة النهائية.

قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين:

- المجموعة الأولى: البحرين، كوريا الشمالية، إيران، قطر.

- المجموعة الثانية: طاجيكستان، عمان، اليمن، الإمارات.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، أستراليا، الهند، أوزبكستان.

- المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، ، الصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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