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قرعة بطولة آسيا للشباب 2020 .. تضع الأخضر في المجموعة الثالثة

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قرعة بطولة آسيا للشباب 2020 .. تضع الأخضر في المجموعة الثالثة

أوقعت قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، منتخب حامل اللقب في المجموعة الثالثة إلى جانب أستراليا وفيتنام ولاوس.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربع منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا.

في المقابل ضمت المجموعة الثانية فريقين من منطقة غرب آسيا، وهما العراق والبحرين اللذين يلعبا في مواجهة منتخبي كوريا الجنوبية واليابان.

وكذلك ضمت المجموعة الرابعة منتخبي قطر واليمن، إلى جانب طاجيكستان وماليزيا، في حين جاء منتخب أوزبكستان المضيف في المجموعة الأولى بمواجهة إندونيسيا وكمبوديا وإيران.

وتقام النهائيات خلال الفترة 14 ولغاية 31 أكتوبر 2020.

وكان منتخب السعودية توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في إندونيسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية.

قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان:

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إندونيسيا، كمبوديا، إيران.

- المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، اليابان، العراق، البحرين.

- المجموعة الثالثة: السعودية، أستراليا، فيتنام، لاوس.

- المجموعة الرابعة: قطر، طاجيكستان، ماليزيا، اليمن.

بطولة آسيا للشباب أوزبكستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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