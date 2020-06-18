مصرف الشارقة الإسلامي يصدر بنجاح صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

★ ★ ★ ★ ★

أصدر مصرف الشارقة الاسلامي بنجاح صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم)، بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.85% سنوياً، والمصنفة عند " A-" من قبل ستاندرد آند بورز، الأمر الذي يأتي بعد عام حافل من الإنجازات التي حققها المصرف على صعيد التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية، سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

ويعد هذا الإصدار إنجازاً هاماً لمصرف الشارقة الاسلامي، خاصة أن الصكوك الجديدة حظيت بطلب قوي من قبل المستثمرين المحليين والعالميين الأمر الذي يعكس مكانة المصرف وسمعته القوية كمصدر ائتمان على الجودة في سوق المال والثقة التي يحضى بها في الأسواق المالية، حيث تلقى المصرف طلبات اكتتاب بأكثر من 3.6 مليار دولار، في الصفقة التي تم إغلاقها الثلاثاء 16 يونيو الجاري، وهو مايزيد بمقدار 7.2 ضعف حجم الإصدار، كما سيتم استخدام السيولة المستحصلة من عملية الإصدار لتعزيز سيولة المصرف ونمو أعماله، ويعتبر هذا الإصدار الثامن لمصرف الشارقة الإسلامي خلال مسيرته المميزة في إصدار الصكوك والتي إنطلقت في عام 2006م، مما يؤكد متانة المصرف بالرغم من أي ظروف استثنائية تحدث على ساحة الاقتصاد العالمي.

مسيرة ناجحة ونهج اقتصادي متميز

وقال سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: "إن نجاح إصدار صكوك مصرف الشارقة الإسلامي هو دليل على ثقة المستثمرين في الأسس المتينة للمصرف، فضلاً عن إيمانهم بالمسيرة الناجحة والنهج الاقتصادي المتميز لإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، ويأتي ضمن رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ضمان تحقيق الاستقرار المالي، ونحن سعداء بما أثمرت عنه هذه الصفقة الناجحة على الرغم من اضطراب الأوضاع العالمية نتيجة لوجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسنظل ملتزمين لمستثمرينا المحليين والعالميين الذين يواصلون دعم إستراتيجية التمويل المتنوعة التي وضعناها".

وأضاف سعادته: إن إطلاق الصكوك يأتي تماشياً مع خطط واستراتيجية المصرف في المرحلة المقبلة، الرامية إلى زيادة معدلات السيولة بهدف تعزيز النمو المستقبلي، وإن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه، اتضحت من خلال قدرته على الثبات على تصنيفه من قبل وكالات التصنيف العالمية، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة، كما أن هذا التوجه الإيجابي أهّل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، خلال الشهور الماضية".

تنوع جغرافي مميز

وتميزت قاعدة المستثمرين بتنوعها حيث تم استلام الطلبات من 150 جهة مختلفة، وخُصصت 47% من الصكوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، و39% في آسيا، و10% للمستثمرين من أوروبا، و4% في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تفويض بنوك كلا من "بنك ابي بي سي"، "سيتي بنك" و"دبي الإسلامي"، و"أبوظبي الإول" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" و"بيت التمويل الكويتي" و"بنك المشرق" و"بنك ستاندرد تشارترد" عملية تنسيق إصدار الصكوك.

قوة في الأداء

يذكر أن مصرف الشارقة الإسلامي حقق أرباحاً صافية بلغت 153.7 مليون درهم، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، بارتفاع وقدره 1.3% مقارنة بـ 151.7 مليون درهم عن العام الماضي، كما أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف حيث بلغ إجمالي الأصول 49.3 مليار درهم بنهاية الربع الاول من العام بارتفاع وقدره 6.2% مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام السابق.

مسيرة حافلة بالإنجازات

بفضل التزامه منذ تأسيسه بتبني أفضل الممارسات، وأحدث الأنظمة في عالم المال والأعمال، فاز المصرف خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، على عدد كبير من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية بالقطاع، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، جائزة المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف – الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء العمل في دول الخليج 2019، وجائزة "تقييم تميّز الوسطاء – فئة الخمس نجوم" – "الشارقة الإسلامي للخدمات المالية، إحدى الشركات التابعة للمصرف" 2019، وجائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة، أفضل علامة تجارية للعام عن فئة الخدمات 2018، وجائزة الإمارات للتوطين "فئة المنشآت الكبيرة" 2018، وشهادة الآيزو 27001 في إدارة أمن المعلومات 2018.

وجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي 2017، وجائزة الرئيس التنفيذي للتوطين في القطاع المالي والمصرفي 2017، وجائزة التميز في الأعمال (الاتحاد العالمي للعمال) 2017، وجائزة "الشارقة للعمل التطوعي" 2017، وجائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية 2017، إضافة إلى جائزة أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2016، وجائزة أفضل مصرف إسلامي في هيكلة الصكوك 2015، وجائزة أفضل إدارة لعلاقات العملاء في الشرق الأوسط 2014، وغيرها الكثير من الجوائز التي تثبت تميز المصرف وريادته في القطاع.

ويسعى مصرف الشارقة الإسلامي باستمرار إلى توفير كافة الخدمات الإلكترونية والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية لدعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا تحت شعار "ملتزمون يا وطن".