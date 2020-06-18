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الصين تعلن السيطرة على أحدث تفشٍ لكورونا في بكين

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الصين تعلن السيطرة على أحدث تفشٍ لكورونا في بكين الصين تعلن السيطرة على أحدث تفشٍ لكورونا في بكين
مع توقعات بظهور حالات جديدة متفرقة لفترة من الزمن

الصين تعلن السيطرة على أحدث تفشٍ لكورونا في بكين

أعلن خبير طبي صيني، اليوم الخميس، أن بكين سيطرت على أحدث تفش لفيروس كورونا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى توقع ظهور حالات جديدة متفرقة.

وسجلت المدينة 158 إصابة منذ تأكيد الإصابة الأولى في 11 يونيو في أسوأ تفش بها منذ أوائل فبراير، والذي يعتقد أنه بدأ في مركز لبيع الأغذية بالجملة في شينفادي بجنوب غربي بكين.

وعلى الرغم من أن عدد الحالات قليل مقارنة بالأرقام خارج الصين، فقد تحركت السلطات بسرعة للحد من مخاطر انتشار العدوى في العاصمة، التي حظيت بالإشادة مؤخرًا على إجراءاتها الصارمة للتصدي للفيروس.

وقال وو تشون يوو خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها: تمت السيطرة على الوباء في بكين.

وصرح "وو" في مؤتمر صحفي اعتيادي أنه بحسب أرقام الحالات الأخيرة كان يوم 13 يونيو هو ذروة التفشي الحالي، وذلك بعد يوم من انخفاض الحالات المؤكدة الجديدة إلى 21 من 31 في اليوم السابق.

وأضاف:عندما أقول إنه تحت السيطرة فهذا لا يعني أن عدد الحالات سيتحول إلى الصفر غدًا أو بعد غد، والاتجاه سيستمر لفترة من الزمن لكن عدد الحالات سينخفض مثل الاتجاه الذي رأيناه "في بكين" في يناير وفبراير.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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