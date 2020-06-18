الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

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على خلفية القصف المدفعي الذي تعرضت له قرى حدودية عراقية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنها استدعت صباح اليوم السفير الإيراني لدى العراق وسلمته مذكرة احتجاج.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن "هذا الاستدعاء يأتي على خلفية القصف المدفعي الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية عراقية في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل يوم الثلاثاء الماضي، وما تسبب به من خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سكان تلك المناطق".

وأضافت: "نؤكد حرص العراق على ديمومة، وتنمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ونؤكد أيضاً إدانة هذه الأعمال، وأهمية حرص الجانب الإيراني على احترام سيادة العراق، والتوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال، وتحري سبل التعاون الثنائي المشترك في ضبط الأمن، وتثبيت الاستقرار على الحدود المشتركة".وزارة الخارجية العراقية