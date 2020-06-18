استطلاع رأي.. هذا السياسي سيطيح بـ"أردوغان" من على عرش تركيا!

★ ★ ★ ★ ★

أكثر من 90٪ من ناخبي حزب الشعوب قالوا إنهم سيصوتون للمرشح المعارض

كشف كمال أوزكيراز رئيس مؤسسة "أوراسيا" المختصة بإعداد استطلاعات الرأي، أن أكرم إمام أوغلو، الذي أصبح رئيسا للمعارضة السياسية في تركيا بفوزه بمنصب عمدة إسطنبول العام الماضي، يتمتع بشعبية أكبر من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما يجعله أقرب لرئاسة البلاد بعد الانتخابات المقبلة، وفقا لأحدث استطلاع رأي.

وبحسب ما نشرته صحيفة أحوال تركية، فإن "أوزكيراز" أكد في مقابلة مع موقع ديكن الإخباري، أنه في حال وجود سباق رئاسي بين المرشحين، سيحصل إمام أوغلو على أصوات أكثر بنسبة 6.5 في المائة من أردوغان.

وأكدت الصحيفة، أن إمام أوغلو أصبح عمدة أكبر مدينة في تركيا بعد انتصاره الساحق في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في سنة 2019، حيث وجه ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي سبق له أن حقق انتصارات في المدينة لمدة 25 سنة.

و قال "أوزكيراز" ، إن رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، حقق نتائج كانت متقاربة مع الرئيس التركي في الاستطلاع، حيث تفوق عليه أردوغان بنسبة 0.2 في المائة فقط.

وأوضح أن غالبية الناخبين الذين لم يقرروا لمن سيصوتون ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لكن أكثر من 90 في المائة من ناخبيهم قالوا إنهم سيصوتون للمرشح المعارض لأردوغان.أردوغان تركيا