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"صحة تبوك" تخصص 10 عيادات "تطمن" في المنطقة

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"صحة تبوك" تخصص 10 عيادات "تطمن" في المنطقة "صحة تبوك" تخصص 10 عيادات "تطمن" في المنطقة
لتقديم الرعاية بشكل مبكر وتقليل الإحالات للمستشفيات

تواصل صحة تبوك العمل بعيادات "تطمن"، الهادفة إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض "كورونا"، مثل "ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال"، حيث تعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتستقبل المرضى دون حجز موعد.

وقالت "صحة تبوك": هناك عشرة مراكز منتشرة في مدينة تبوك ومحافظاتها "مركز صحي العزيزية ومركز صحي المثلث بمدينة تبوك، كذلك مركز صحي الشاطئ بمحافظة حقل، ومركز صحي النهضة بالوجه", بالإضافة لمستشفى تيماء ومستشفى البدع وضباء وأملج ومستشفى أشواق وأبو راكة, حيث استفاد من خدماتها أكثر من 900 شخص خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن عيادات "تطمن" مبادرة أطلقتها وزارة الصحة لخدمة الذين يريدون أن يطمئنوا على صحتهم عند الشعور بأعراض المستجد كوفيد 19 - لا قدر ، حيث تمكن طالب الخدمة الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

وأوضحت أن وزارة الصحة أتاحت خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن" عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن".صحة تبوك عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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