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إيران تسجل 2596 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة

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إيران تسجل 2596 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة إيران تسجل 2596 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة
"الصحة": الجنازات ومراسم العزاء والأعراس  سبب التفشي

إيران تسجل 2596 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس عن تسجيل 2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل 87 وفاة.

ووفق اليوم السابع فيما اعتبر نائب وزير الصحة الإيرانى ايرج حريرجي، أن الجنازات ومراسم العزاء المزدحمة والأعراس هى السبب الرئيس لتفشي النوع الجديد من في إقليم كردستان إيران لاسيما مقاطعة سنندج.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت بالأمس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة، بعد وفاة 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصًا.إيران فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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