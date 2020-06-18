أخبار عاجلة

اليوم - هاتفياً/ د.حسام حسني: درجة حرارة الجو لا تقضي على كورونا أو على نشاطه -
مدته 3 أيام.. "نيوم" راع رئيس لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي -
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران -
تفاعلًا مع "سبق".. "مراقبة الغابات" تباشر حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" -
الحسم 5% من راتب اللاعب غير الملتزم بـ"البروتوكول" -
"العيص" تتخلص من كورونا وتصبح خالية من الحالات النشطة -
تمديد تكليف "الزايدي" مديرًا لتعليم مكة المكرمة -
أمير تبوك: ولي العهد وجّه بتخصيص قطعة أرض لكل من شمله التعويض بسبب "نيوم" -
منظومة جدة وأيامنا الحلوة يبدأن في استقبال زوار المنطقة التاريخية -
المملكة الثانية عالمياً في التحسن المستمر بمؤشر الأمن السيبراني للشركات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا

Print
الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا
مجمل حالات الشفاء وصل إلى 30241 حالة

الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا، وبينت الوزارة أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 704 حالات شفاء و3 وفيات.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصايات في البلاد بلغ 43.752 إصابة وأن مجمل حالات الشفاء وصلت إلى 30241 حالة شفاء وبلغ عدد الوفيات 298 وفاة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية