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الكويت: حالتا وفاة.. و541 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت: حالتا وفاة.. و541 إصابة جديدة بكورونا الكويت: حالتا وفاة.. و541 إصابة جديدة بكورونا
المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 38074 حالة

الكويت: حالتا وفاة.. و541 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.


وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 541 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.


وأضاف: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 283 حالة لمواطنين كويتيين، أي ما نسبته 52.31 % من الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة، و 258 حالة لجنسيات مختلفة، أي ما نسبته 47.69 % من الحالات المسجلة.


وتابع: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 38074 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 29512 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 616 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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