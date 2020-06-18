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الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا
مجمل حالات الشفاء وصل إلى 30241 حالة

الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا، وبينت الوزارة أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 704 حالات شفاء و3 وفيات.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصايات في البلاد بلغ 43.752 إصابة وأن مجمل حالات الشفاء وصلت إلى 30241 حالة شفاء وبلغ عدد الوفيات 298 وفاة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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