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السبب مجهول.. نفوق 6 إبل بوادي الفرع والمعنيون يسحبون عينة

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مالكها: ظهرت عليها أعراض غريبة ومختلفة بعد عودتها من البر

السبب مجهول.. نفوق 6 إبل بوادي الفرع والمعنيون يسحبون عينة

فوجئ أحد ملَّاك الإبل بمحافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، بنفوق عدد من الإبل بشكل مفاجئ، وبدون وجود أعراض مرضية عليها في السابق، فيما أبلغ الجهات المعنية لمتابعة هذه الحادثة.

وقال مالك الإبل: "تفاجاءت بنفوق 6 من الإبل بعد عودتها من البر، حيث ظهرت عليها أعراض غريبة ومختلفة لتنفق وحدة تلو الأخرى، دون معرفة أسباب ما حدث لها" .

وبين أنه أبلغ الجهات المختصة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في وادي الفرع التي باشرت الحادثة، وقامت بسحب عينات وفي انتظار ظهور النتائج.

المدينة المنورة ملَّاك الإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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