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تعرف على مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة في ينبع الصناعية لرفع السلامة المرورية

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يهدف إلى تحقيق التدفق المروري الآمن بانسيابية عالية وفق الموصفات والمعايير العالمية

تعرف على مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة في ينبع الصناعية لرفع السلامة المرورية

بدأت إدارة الطرق بقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع برفع مستوى السلامة المرورية على طرق مدينة ينبع الصناعية؛ حفاظاً على العنصر البشري وعلى الممتلكات العامة بإجراء تطوير التقاطعات الرئيسة، بإضافة بعض العلامات الأرضية بهدف الوصول إلى أفضل معايير السلامة وتحقيق تدفق مروري أمن وبانسيابية عالية داخل التقاطعات وفق الموصفات والمعايير العالمية.

جاء ذلك انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول والوطنى2020 والمتضمن تفعيل وتحديث وسائل وآليات السلامة المرورية وتخفيف الاضرار الناتجة من عدم الالتزام بالقواعد المرورية في إطار ذلك ومن تلك المفاهيم خطوط انتقال والتفاف المركبات للاتجاه الأيسر.

وتساعد تلك العلامات على انتقال المركبات من شارع إلى آخر عبر خطوط محددة الطرفين؛ وذلك منعاً لأي انحراف للمركبات المتجهة إلى اليسار على المسارات الأخرى والتي تساعد بدورها على الانتقال بشكل أمن دون وقوع لا سمح الله.

وتخطيط التقاطعات الرئيسة بالمربعات الصفراء حيث إن مفهوم الصندوق الأصفر بالتقاطعات يعتبر أحد أهم معايير السلامة المرورية التي تقوم بدورها على تنبيه قائدي المركبات بعدم الدخول بتلك المنطقة ما لم يكن الطريق سالكاً تماماً حتى لو كانت إشارته خضراء، بالإضافة إلى منع التكدس بالتقاطعات في حال وجود أي ازدحام أوحادث مروري بالإضافة إلى ذلك فإن هذه العلامات تعطي تنبيه لقائدي المركبات على إقباله على تقاطع رئيسي خطر يتوجب عنده أخذ الحيطة والحذر.

وتفعيل استخدام إشارات المشاة الضوئية وتمييز علامات عبور المشاة باللون الأحمر في بعض التقاطعات وإضافة اللوحات التنبيهية لتلك المناطق وذلك لرفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات في إعطاء الأولية لعبور المشاة.

وأوضح مدير إدارة الطرق بالهيئة الملكية بينبع المهندس محمد شعيرية أن ما يتم تنفيذه حالياً هو ضمن حزمة من برنامج مستمر لتطوير كافة التقاطعات الرئيسة بمدينة ينبع الصناعية وفق الحاجة لكل تقاطع، وأنه سيكون هنالك حملة توعوية لقائدي المركبات حيال ما تم تنفيذه بالتقاطعات؛ بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة الثقافة المرورية لدى قائدي المركبات ومستخدمي طرق مدينة ينبع الصناعية.

ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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