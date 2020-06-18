"أجيومكس" تدعم توجيهات عودة الموظفين إلى العمل من خلال توفير خدمات فحص كوفيد-19 في المكاتب

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18 يونيو، دبي – حرصاً منها على دعم خطط وتوجيهات عودة الموظفين إلى العمل بمسؤولية، ومساعدة المؤسسات على تخطي المشكلات التي تواجهها في إطار هذا الالتزام، أعلنت "أجيومكس"، وهي أكبر مختبر اقليمي في أكبر مختبر إقليمي للاختبارات الجزيئية والجينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن طرح خدمة إجراء فحص كوفيد–19 للموظفين في أماكن العمل.

وفي حين تستأنف الشركات نشاطها، ويعود الموظفون إلى مواقع عملهم، تبقى إجراءات النظافة والتعقيم الاحترازية والتباعد الاجتماعي والفحص المستمر والعزل وغيرها محط الاهتمام الأبرز في إطار الجهود المبذولة لاحتواء تفشي الفيروس. كما بإمكان أخصائيو الشركة زيارة مواقع العمل وإنشاء مناطق عزل وأخذ عينات من الموظفين لفحصها مخبرياً وتقديم النتائج في غضون 48-60 ساعة. وهذا من شأنه المساعدة في تحديد الأفراد المصابين وعزلهم، وبالتالي التقليل إلى حد كبير من انتشار الفيروس، كما أنه، في الوقت ذاته، سيمكّن موردي خدمات الرعاية الصحية من توفير العناية المطلوبة للأشخاص المصابين في وقت مبكر بالقدر الكافي لمساعدتهم على التعافي.

كما يصادف اليوم أيضًا إطلاق اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد ، والمعروفة باسم مجموعات الاختبارات المصلية بواسطة أجيومكس والتي تحدد إذا ما كان الشخص مصاب سابقًا ، باستخدام عينات الدم لتحديد وجود الأجسام المضادة عن طريق استجابة المناعية من قبل المرضى. وسوف تساعد الاختبارات الأشخاص المصابين ، على دعم إجراءات الوقاية المتزايدة المتخذة في فترة الحجر.

وفي إطار سعيها لدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة لمكافحة الوباء، تعاونت "أجيومكس " مع "أفيفو غروب" بهدف إتاحة الفرصة لشريحة أوسع من الأفراد العاملين من المعوزين والأكثر عرضة للإصابة لإجراء فحوصات كوفيد-19، وذلك من أجل المساهمة في تقليل عدد الإصابات إلى حد كبير في جميع أنحاء الدولة.

وستعمل هذه الشراكة على تحفيز مجتمع العلماء والباحثين لتحسين قدرات فحص كوفيد - 19 وتطويره وجعله متاحاً للجميع، مما سيجعل خدمات الفحص متاحة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة في المنزل وفي مكان العمل على حد سواء.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، تحدث د. صلاح الجنابي، العضو المنتدب لشركة "أجيومكس" قائلاً، "بالتزامن مع بدء الشركات بالعودة إلى مزاولة عملياتها، فمن الضروري لها أن تراعي عند العودة إلى العمل التقيد بالتدابير الاحترازية اللازمة. ونحن بدورنا سنواصل التنسيق عن كثب مع المعنيين لدعم الجهود المبذولة من قبل هيئة الصحة في دبي لمكافحة الوباء. إن لدى المختبر القدرة على إجراء الآلاف الفحوصات يوميًا، كما أنه يسعى إلى فحص أكبر عدد ممكن من الأشخاص في دولة الإمارات من خلال التعاون مع الهيئات المختصة، وذلك من أجل احتواء الوباء وتقليل عدد الإصابات. وفي أعقاب صدور قرار حكومتي دبي والشارقة باستئناف العمل بنسبة 100٪ و30٪ من القوى العاملة على التوالي، فإننا نؤكد التزامنا بالمساهمة بفاعلية ومسؤولية في ظل هذا الوضع الاعتيادي الجديد وكذلك بدعم خطط الدولة لتوفير العودة الآمنة إلى العمل."

وخلص د. صلاح الجنابي إلى القول، "تمثل هذه الشراكة في هذا الوقت بالذات، الذي يشهد عودة الموظفين إلى العمل، عاملاً رئيسياً لدعم وإنجاح توجه الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاودة نهج العمل الاعتيادي في الدولة مع الالتزام بمبدأ "كلنا مسؤولون". وقد حظيت استراتيجية الدولة في اتخاذ خطوات استباقية في مرحلة مبكرة لاحتواء تفشي الفيروس، إلى جانب الجهود المخلصة التي بذلها العاملون في الخطوط الأمامية، بتقدير وإشادة دولية واسعة. ومع استمرار التخفيف من القيود المفروضة وعودة موظفي الشركات والقطاع العام إلى عملهم، لايزال الحجر المنزلي مفروضاً على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن والحوامل وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ونقص المناعة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. إن سلامة موظفي وسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والتقليل من احتمالات تعرضهم للمخاطر تأتي على رأس أولوياتنا، ونحن اليوم على استعداد تام للمساهمة بفاعلية للتأقلم مع الواقع الجديد لبيئة العمل التي تطبق مبدأ التباعد المكاني الآمن."

متحدثاً عن هذه الشراكة، قال د. أتول أونديكار، الرئيس التنفيذي لـ "أفيفو غروب"، "تقوم شركة "أجيومكس" بإجراء الفحص عن طريق استخدام اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي RT- PCR. ويشكل هذا الفحص وسيلة التشخيص الأساسية الأكثر فاعلية لكوفيد – 19. كما أن لدى "أفيفو غروب" قسماً متخصصاً في تقديم خدمات العناية الصحية المنزلية وهو مرخص لإرسال موظفي الرعاية الصحية إلى المنازل عند الطلب لإجراء فحص كوفيد-19. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يخشون الخروج من أماكن إقامتهم، بما في ذلك كبار السن وأولئك الذين لديهم أطفال وأصحاب الهمم، حيث قد يكون من الصعب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 في المراكز الصحية الخارجية. وبالتالي، فإن شركة "أجيومكس" هي الشريك الاستراتيجي المفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الحل الأنسب لذلك خلال هذه الفترة الاستثنائية."

نبذة عن شركة "أجيومكس " (ش.م.ح.) (ذ.م.م.)

تُعد "أجيومكس" (ش.م.ح.) (ذ.م.م.)، بمقرها في دبي، الشركة المختصة في أبحاث علم الجينوم. تركّز الشركة على تقديم خدمات التسلسل والتنميط الجيني إلى المؤسسات البحثية والعملاء المختصين في الفحوصات السريرية. ويتمثل هدف الشركة في تقديم خدمات تحليل الجينوم وفق أعلى معايير الجودة بما يضمن توفرها على النطاق المحلي وبتكلفة مجدية وتتيح مستويات غير مسبوقة من الاستشارة والدعم.