أخبار عاجلة

جهاز PlayStation 5 vs جهاز Xbox series X .. أيهما أفضل؟ -
"داليدا" مسلسل تنتظره بشرى منذ 5 سنوات -
حنعرف نرجع الفورما بعد ما كورونا تخلص والجيم يفتح؟ كابتن على مظهر يجيب، ونصائح للتمرين في المنزل -
هنحارب.. هنحارب.. سيناريوهات حرب ليبيا واثيوبيا .. تعرف علي موعد الحرب والقنوات الناقلة -
توفى بعد ثلاثة شهور.. أوس أوس يودع ابنه الأصغر -
نشرة أخبار اليوم السابع : وزير الخارجية: مستعدون للعودة لمفاوضات سد النهضة.. والأهلى خارج الكورونا -
أبطال أنشودة صلوا عليه يؤدونها على الهواء بدون موسيقى لأول مرة -
سد النهضة.. 5 قرارات محتملة لمجلس الأمن لحل الأزمة -
أخبار اليوم السابع.. طرح أكبر قرعة أراضى خلال أيام..وأمريكا تعلن موقفها من الحرب في ليبيا -
من أهم نساء العالم.. لقاء مع الدكتورة ثناء السيد المتخصصة فى مجال الحفريات الفقارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مختص: "ديكساميثازون" آمن.. كان بالإمكان تفادي وفاة من كل 8 ماتوا بـ"كورونا"

Print
مختص: "ديكساميثازون" آمن.. كان بالإمكان تفادي وفاة من كل 8 ماتوا بـ"كورونا" مختص: "ديكساميثازون" آمن.. كان بالإمكان تفادي وفاة من كل 8 ماتوا بـ"كورونا"
قال: فعّال في الحالات الحرجة وغير فعال في باقي الحالات المتوسطة والخفيفة

مختص: 

أكد المختص في الصيدلة السريرية الدكتور عبدالرحمن بن مهنا، أن عقار “ديكساميثازون” من ناحية أمان الاستخدام لعلاج مرضى حالات "كورونا" الحرجة، مدروس بشكل جيد ومكثف من عشرات السنين، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اللقاح في نهاية العام الجاري أو بداية السنة الميلادية.

وتفصيلاً، أوضح "ابن مهنا" للإخبارية، أن “ديكساميثازون” دواء من عائلة الكورتيزون، يستخدم في الأوساط الطبية منذ فترة طويلة لعلاج الكثير من الأمراض ابتداء من أزمات الربو ومروراً ببعض الأورام السرطانية، وانتهاء بفائدته في علاج المستجد.

وأضاف: "استخدامات الكورتيزون في أمراض الحالات الحرجة والمرضى الذين يعتمدون لدعم التنفس ليس جديداً على مجال الرعاية الحرجة، وكان محور نقاش لنا منذ أكثر من 10 سنوات".

ولفت إلى أنه مع بداية الجائحة قامت جامعة أكسفورد في بريطانيا بالتعاون مع الخدمات الصحية البريطانية بدراسة أسمتها “التشافي" لها 6 أذرع بحثية شملت أكثر من 11 ألف مريض و175 مركزاً طبياً.

وأشار إلى أن هذه الدراسة التي لا تزال مستمرة، أعلنت الثلاثاء الماضي عن توصلها لنتائج محكّمة تثبت فائدة الدواء في خفض نسبة الوفيات بمقدار الثلث في حالة المرضى المعتمدين على الأجهزة التنفسية، وبمقدار الخمس في حالة المرضى الذين يحتاجون لدعم تنفسي على الأكسجين، بمعنى أن 1 من كل 8 وفيات مسجلة بسبب كورونا كان بالإمكان تفاديها لو تم استخدام دواء “ديكساميثازون”.

وتابع: "وبينت الدراسة عدم فاعليته في باقي الحالات المتوسطة والخفيفة". فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين.. 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية