صندوق الاستثمارات يستثمر 1.5 مليار دولار في "بلاتفورمز" الهندية.. "الرميان": عوائد طويلة الأجل

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شركة رقمية رائدة.. موكيش أمباني يعلق: تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن استثمار ما يقرب من 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز"، الشركة الرقمية الرائدة في الهند، حيث إن إتمام هذه الصفقة الاستثمارية يخضع للموافقات التنظيمية المطلوبة، إذ وقع الصندوق على اتفاقية استحواذ حصة تبلغ 2.32% من أسهم "جيو بلاتفورمز".



وتأتي الصفقة تماشياً مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.



وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان: "نحن سعداء بالاستثمار في شركة مبتكرة، تعتبر في مقدمة قطاع التحول التكنولوجي بدولة الهند، ونتطلع إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الرقمي في دولة الهند من خلال "جيو بلاتفورمز" التي توفر لنا فرصة كبيرة للوصول إلى هذا النمو، وسيمكننا هذا الاستثمار من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات التحول الاقتصادي للمملكة".



من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات موكيش أمباني: "تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية من مرحلة اقتصاد النفط. وتستمر هذه العلاقة لتقوية الاقتصاد الرقمي في الهند، وينعكس ذلك في استثمار صندوق الاستثمارات العامة في "جيو بلاتفورمز"، لقد أعجبت بالدور الذي أداه الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وأرحب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك أساسي في "جيو بلاتفورمز"، وأتطلع إلى دعمهم وتوجيههم المستمر لأخذ خطوات طموحة لتسريع التحول الرقمي في الهند".

وتعد "جيو بلاتفورمز"، الشركة المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس إنداستريز، منصة تقنية متطورة وتهتم بتوفير خدمات رقمية عالية الجودة وبتكلفة معتدلة في مختلف أنحاء الهند، حيث تخدم أكثر من 388 مليون مشترك، وقد حققت الشركة استثمارات مهمة في منظومتها الرقمية، وذلك بالاستفادة من تقنيات رائدة تشمل النطاق العريض والأجهزة الذكية والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والواقع الافتراضي و"البلوك تشين".

الجدير بالذكر أن "جيو بلاتفورمز" حصلت مؤخراً على العديد من الاستثمارات من قبل شركات عالمية منها، شركة فيسبوك، وصندوق سيلفر ليك الاستثماري، وشركة مبادلة للاستثمار.

ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في جهوده محرك فاعلاً للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية 2030، حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.صندوق الاستثمارات العامة