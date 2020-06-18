أكثر من 50% ارتفاعًا في هجمات الويب المرتبطة بألعاب الفيديو في إبريل

★ ★ ★ ★ ★







18 يونيو 2020

يستغل مجرمو الإنترنت تزايد شعبية ألعاب الفيديو في فترة الإغلاق التي شهدها العالم ومكوث الناس في منازلهم، استغلالًا تخريبيًا يتمثل في شنّ الهجمات الإلكترونية. وارتفع في إبريل العدد اليومي للمحاولات التي حظرتها حلول كاسبرسكي الأمنية لتوجيه المستخدمين إلى مواقع خبيثة تستغل الألعاب، بنسبة 54% مقارنة بشهر يناير الماضي. وعلاوة على ذلك، زاد في إبريل أيضًا عدد المحاولات المحظورة لتوجيه المستخدمين إلى صفحات تصيّد تستغلّ إحدى أكثر منصات الألعاب شعبية، بنسبة 40% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وكانت العديد من البلدان حول العالم فرضت شكلاً أو أكثر من أشكال إجراءات الإغلاق أو قيود الحركة على المجتمعات، ما دفع الناس إلى البقاء في منازلهم، ليتحوّل كثير منهم إلى وسائل الترفيه المتاحة عبر الإنترنت، كألعاب الفيديو، في ظلّ الفراغ الكبير المتاح في الوقت. وشهد العدد الإجمالي لمستخدمي "ستيم" Steam، أشهر منصة ومتجر ومنتدى للألعاب على الإنترنت، ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من مارس، فوصلت المنصة إلى رقم قياسي لكل من المستخدمين النشطين والمستخدمين المتزامنين الذين يلعبون الألعاب بنشاط بحلول 30 مارس.

وقرر باحثو كاسبرسكي، لدى ملاحظتهم هذا التوجه، النظر بعمق في مشهد التهديدات المحدقة بمستخدمي ألعاب الفيديو خلال فترة الإغلاق، ليجدوا أن المجرمين الإلكترونيين سعوا لاستغلال الاهتمام المتزايد بألعاب الفيديو في شنّ هجمات مختلفة.

وأظهرت البيانات المستمدّة من شبكة Kaspersky Security Network الأمنية، حدوث زيادة كبيرة في العدد اليومي لمحاولات توجيه المستخدمين إلى المواقع الخبيثة التي استغلت موضوع الألعاب؛ فشهد شهر إبريل زيادة بنسبة 54% مقارنة بشهر يناير. وجرت محاولات عديدة لجذب المستخدمين بوعود مثل الإصدارات المجانية من الألعاب الشائعة والتحديثات والإضافات أو حتى قدرات الغش، وذلك بروابط تأخذهم إلى صفحات لتنزيل مجموعة متنوعة من البرمجيات الخبيثة، منها ما يسرق كلمات المرور ومنها ما يُخضع الأجهزة للفدية ومنها ما يُجري عمليات تعدين على العملات الرقمية.

الأعداد اليومية من هجمات الويب التي تستخدم موضوع الألعاب عبر الإنترنت كإغراء للإيقاع بالمستخدمين – من يناير إلى مايو 2020

وكانت أكثر لعبة استغلها المجرمون Minecraft، التي تُعد واحدة من أكثر الألعاب شعبية على الإطلاق؛ إذ استخدم اسمها في أكثر من 130,000 هجوم على الإنترنت، تلتها في ذلك لعبتا Counter Strike: Global Offensive وThe Witcher 3. كما أظهرت إحصاءات نظام كاسبرسكي لمكافحة التصيّد، ارتفاع عدد المحاولات التي جرى حظرها لتوجيه المستخدمين إلى صفحات تصيد تحتوي على كلمة Steam بنسبة 40% في إبريل، مقارنة بفبراير.

وقالت ماريا نامستنيكوفا الخبيرة الأمنية لدى كاسبرسكي، إن العديد من الهجمات المرتبطة بألعاب الفيديو ليست معقدة، موضحة أن نجاح هذه الهجمات "يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المستخدمين أنفسهم"، وأضافت: "أظهرت الأشهر القليلة الماضية أن المستخدمين معرضون بشدّة للوقوع ضحايا لهجمات التصيد بالنقر على الروابط الخبيثة عندما يتعلق الأمر بالألعاب، سواء كانوا يسعون وراء إصدارات مقرصنة أو قدرات غش تساعدهم على الفوز".

من جانبه، دعا الخبير الأمني لدى كاسبرسكي يوري نامستنيكوف، إلى توخّي قدر أكبر من الحذر بعد أن شرع العديد من المستخدمين في ممارسة الألعاب على أجهزة العمل التي يدخلون منها إلى الشبكات والأنظمة المؤسسية في شركاتهم وأماكن عملهم؛ مؤكّدًا أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على تعريض البيانات الشخصية أو الأموال للسرقة، وإنما تعريض موارد الشركة للانكشاف وسوء الاستغلال والسرقة. وقال: "عند العمل من المنزل، يجب على المستخدم الحرص على تجنب الخلط بين استخدام الجهاز الواحد للعمل واللعب معًا كي تبقى بياناته وبيانات شركته في أمان".

يمكن الاطلاع على المزيد عن الجرائم الإلكترونية المتعلقة بألعاب الفيديو على Securelist.

ويوصي خبراء كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير التالية للبقاء في مأمن من الهجمات أثناء ممارسة ألعاب الفيديو:

استخدام كلمات مرور قوية واعتماد أسلوب المصادقة الثنائية، حيثما أمكن، لحماية حسابات ألعاب الفيديو.

الحذر من محاولات الغش ونسخ الألعاب المقرصنة، نظرًا لكونها واحدة من الحيل المفضلة للمجرمين الإلكترونيين.

استخدام حل أمني موثوق به مثل Kaspersky Security Cloud القادر على تحديد عمليات تنزيل البرمجيات الخبيثة وحظر مواقع التصيّد ومنع عمليات التوجيه إلى الصفحات الخبيثة.

الحرص، أثناء اللعب، على عدم إيقاف تشغيل الحلّ الأمني، ولكن تشغيل "نمط الألعاب" الذي يستهلك موارد أقل، بدلًا من ذلك.

نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني تأسست في العام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعددًا من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 270,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم.