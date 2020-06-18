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الشمالية.. جولات رقابية تكشف عن وفرة في السلع الأساسية بالمنشآت التجارية

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الشمالية.. جولات رقابية تكشف عن وفرة في السلع الأساسية بالمنشآت التجارية الشمالية.. جولات رقابية تكشف عن وفرة في السلع الأساسية بالمنشآت التجارية
شملت المخازن والمستودعات.. و"الفايز" يدعو المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات

الشمالية.. جولات رقابية تكشف عن وفرة في السلع الأساسية بالمنشآت التجارية

واصل مراقبو ومراقبات فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، جولات رقابية على المنشآت التجارية التي شملت المخازن والمستودعات والسلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية.

وأوضح مدير فرع التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز، أن الجولات تهدف إلى التأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية، وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدى البقالات والتموينات، ضِمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وفي ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة ، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وبيّن أن الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يُقبل على شرائها المستهلكون، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

ودعا "الفايز" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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