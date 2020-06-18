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لم يعد الإنسان الحديث بحاجة إلى تحمل عيوب شكله. لم يعد العمر والمظهر الخلقي يمثلان مشكلة - يمكن للجراحة التجميلية إصلاح جميع العيوب. أصبحت هذه العمليات أكثر فعالية وأقل صدمة. يمكنك السفر إلى تركيا لتحسين مظهرك. يعمل في مستشفيات هذا البلد جراحو تجميل موهوبون يقومون بعمليات حديثة بسعر معقول.

ما هي العمليات التي تجرى في تركيا؟

تتوفر في المستشفيات التركية جميع الجراحات التجميلية الأكثر شيوعاً. تتطور السياحة العلاجية في تركيا بسرعة. يأتي عشرات الآلاف من المرضى الأجانب سنوياً إلى هذا البلد لتحسين شكلهم. قائمة العمليات الأكثر شعبية:

تجميل الأنف؛

شفط الدهون وشد البطن؛

جراحة غدة الثدي - شد الثدي، تكبير الثدي، تصغير الثدي في تركيا؛

رأب الجفون؛

شد الوجه.

يمكن أيضاً إجراء أي تدخلات جراحية أخرى، حتى أكثرها غرابة، في المراكز التركية للطب التجميلي. تسمح الجراحة التجميلية في تركيا بتعديل شكل الأذنين أو الذقن، وتكبير الشفاه أو تصغير الخدود، وتعديل ملامح الجسم أو تجديد شباب البشرة.

مزايا الجراحة التجميلية في تركيا

تتوفر خدمات الجراحة التجميلية في العديد من دول العالم، تركيا ليست المكان الوحيد الذي يمكن فيه الخضوع للجراحة. ولكن مع ذلك، يأتي عدد كبير من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم إلى هنا لتحسين مظهرهم. هذا يرجع إلى حقيقة أن الجراحة التجميلية في تركيا لها مزايا عديدة:

الخبرة - يقوم الأطباء الأتراك بإجراء العشرات من العمليات المماثلة كل عام، لذلك فهم يتقنون مهاراتهم؛

الابتكار - تدخل في المستشفيات التركية باستمرار أنواع جديدة من العمليات والإجراءات التجميلية؛

التكلفة - يمكن إجراء الجراحة التجميلية في تركيا بتكلفة أرخص من البلدان المتقدمة في أوروبا الغربية وآسيا وأمريكا الشمالية؛

السلامة - يتم في المستشفيات التركية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب المضاعفات؛

النتائج - معظم المرضى راضون عن شكلهم بعد إجراء الجراحة في تركيا.

بعض مراكز الطب التجميلي التركية حاصلة على اعتماد الـ JCI، مما يؤكد الجودة العالية للخدمات الطبية وسلامة المرضى والتنظيم الجيد لعمل المستشفى.

إلى من تلجأ؟

للاستفادة من مزايا وإنجازات الجراحة التجميلية في تركيا، يمكنك حجز عملية جراحية في هذا البلد من خلال Booking Health. يمكنك هنا رؤية الأسعار واختيار المستشفى المناسب. سيقوم أخصائيو Booking Health بتنظيم زيارتك إلى أحد مراكز الجراحة التجميلية التركية. خدماتنا ومزايانا:

اختيار أفضل مستشفى يتخصص أطباؤه في مجالات معينة من الجراحة التجميلية؛

تقليل وقت انتظار الجراحة وحجز موعد في تواريخ مناسبة؛

التكلفة المخفضة للجراحة التجميلية بسبب غياب الرسوم الإضافية للسياح الطبيين؛

التواصل المباشر مع الطبيب؛

إعداد البرنامج دون الحاجة إلى تكرار الفحوصات التشخيصية التي سبق إجراؤها؛

شراء وإرسال الأدوية؛

التواصل مع المستشفى بعد انتهاء البرنامج؛

تنظيم إجراءات التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل الإضافية.

يقدم أخصائيو Booking Health خدمة عالية الجودة. سنحجز لك الفندق وتذاكر طيران وسنستقبلك في المطار وننقلك إلى المستشفى بالسيارة.



