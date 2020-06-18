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مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين اليمنية و"الانتقالي"

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مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي" مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين اليمنية و"الانتقالي"
يتضمّن تشكيل حكومة جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين

مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و

قالت وكالة رويترز: إن قدّمت مقترحاً لإنهاء الخلاف بين اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، وتفعيل اتفاق الرياض حول اليمن.

ويتضمّن المقترح السعودي وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء "الانتقالي" للإدارة الذاتية، ويشمل تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، كما يشمل تشكيل حكومة يمنية جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.

ويطلب المقترح السعودي من المجلس الانتقالي إخراج قواته من عدن، إضافةً إلى إعادة انتشار قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين، فضلاً عن تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.المملكة العربية السعودية اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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