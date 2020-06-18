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مزيد من الفرق.. "أمانة جازان" تشدد إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المحال

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مزيد من الفرق.. "أمانة جازان" تشدد إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المحال مزيد من الفرق.. "أمانة جازان" تشدد إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المحال
"ابن سعيدان": تدابير بثّت حالة من الارتياح لدى المواطنين والمقيمين بالمنطقة

مزيد من الفرق..

واصلت أمانة منطقة جازان وبلدياتها، إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المحال التجارية والمنشآت؛ لضمان تقيّد أصحابها بشروط الصحة والسلامة العامة، والرقابة على المواد التموينية المعروضة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الأمانة دفعت بالمزيد من الفرق البيئية والرقابية والصحية الميدانية، وذلك ضمن جولات صباحية ومسائية؛ لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات ومراقبة المحال.

وبيّن أن تلك التدابير والإجراءات الوقائية بثّت حالة من الارتياح العام لدى المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- لمكافحة المستجد، والتي عززت سبل الحماية من انتشار الفيروس على نطاق واسع.أمانة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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