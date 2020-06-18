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تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

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مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس
باحتياطي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج

مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، عن كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي ألفي برميل يوميًّا من الزيت الخام، وتواجد حوالى 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها؛ وفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك": تم تحقيق كشف بترولي (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أوليّ ألفي برميل يوميًّا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالى 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

وأضاف البيان: تشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تُكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تُسهم في تحقيق هذه الرؤية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الكشف البترولي يأتي في إطار استراتيجية قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة، من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار. خليج السويس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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