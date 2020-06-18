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"التجارة" تعلن حملة تصحيح لـ 384 مركبة دودج "تشالنجر" 2018

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لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة بنزين "95" عن الفعلي بنزين "91"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 384 مركبة دودج "تشالنجر، دورانجو" 2018.


وأوضحت الوزارة اليوم أن التصحيح يأتي بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة الوقود بنزين "95" عن الوقود الفعلي للمركبة بنزين "91".

وتشمل الحملة 265 مركبة موديل دورانجو إضافة إلى 119 مركبة تشالنجر.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم المركبة والتواصل مع الشركة؛ لاستلام قسيمة وقود مجانية.

وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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