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كم لديهن؟ ومن يليهن؟وما المتوقع؟ السعوديات الأكثر ثراءً بالشرق الأوسط

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كم لديهن؟ ومن يليهن؟وما المتوقع؟ السعوديات الأكثر ثراءً بالشرق الأوسط كم لديهن؟ ومن يليهن؟وما المتوقع؟ السعوديات الأكثر ثراءً بالشرق الأوسط
تقرير: القيادات النسائية تتزايد في المنطقة وحضورهن في ريادة الأعمال يرتفع

كم لديهن؟ ومن يليهن؟وما المتوقع؟ السعوديات الأكثر ثراءً بالشرق الأوسط

كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن ثروة النساء السعوديات تبلغ 225 مليار دولار؛ حيث تعد السعوديات أغنى النساء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن النساء الإماراتيات في المرتبة الثانية؛ حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتهن 100 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة ثروة السعوديات في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن النساء في الشرق الاوسط حالياً يدِرن ما يقارب 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، ويتوقع أن ترتفع ثروة النساء في المنطقة إلى تريليون دولار في عام 2023.

وأفادت مجموعة بوسطن، بتزايد القيادات النسائية في جميع أنحاء المنطقة خاصة في والإمارات؛ حيث إن مشاركة الاناث في ريادة الأعمال آخذة في الازدياد إلى جانب ازدياد في حصة الإناث من القوى العاملة.النساء السعوديات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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