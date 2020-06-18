الهند تسجل رقمًا قياسيًّا للوفيات والإصابات بكورونا

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إجمالي عدد حالات الإصابة يصل إلى 366946

بلغت الوفيات بالفيروس التاجي في الهند رقمًا قياسيًّا مع أكثر من ألفي وفاة في يوم واحد، وارتفع عدد الإصابات في البلاد بمعدل 12.8 ألف وبلغ 366946.

وبحسب "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة ورفاهية الأسرة: 160384 شخصًا يخضعون للعلاج من مرض كوفيد 19 في البلاد، وتم شفاء 194324 شخصًا "7401 يوميًّا"، وتوفي 237 12 (334 في آخر يوم).

وشهد يوم الأربعاء، الإبلاغ عن 354.065 حالة إصابة بالمرض "بزيادة يومية بأكثر من 10.9 آلاف"، في اليوم السابق بلغ عدد مرضى الفيروس التاجي المسجلين 343081 حالة إصابة بالمرض "مع زيادة يومية بأكثر من 10.6 آلاف".

ووفقًا لتقديرات جامعة "جونز هوبكنز"؛ فإن الهند تأتي في المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الحالات، قبل بريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وعانت ولاية ماهاراشترا من تفشي فيروس كورونا أكثر من غيرها في وسط البلاد؛ حيث تم فيها تسجيل حوالى ثلث جميع حالات المرض في البلاد، 116752 (3.307 في اليوم). وفي المركز الثاني حلت ولاية تاميل نادو مع 50193 مريضًا (2174 يوميًّا)، وفي المركز الثالث جاءت العاصمة دلهي؛ حيث تم الكشف عن 47102 حالة (2414 في اليوم).

وفي وقت سابق، أمرت السلطات الهندية بالخروج التدريجي من نظام العزل؛ حيث يكون عدد المرضى ضئيلًا. وخلال المرحلة الأولى التي بدأت في 8 يونيو، تم السماح بفتح المعابد والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق؛ لكن تم تمديد نظام العزل حتى 30 يونيو، في تلك الأماكن المعلن عنها مناطق لتفشي الفيروس التاجي؛ حيث يستمر عدد المرضى في التزايد.الهند فيروس كورونا الجديد