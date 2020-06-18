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افتتاح محطة تحويل كهربائي جديدة في دمشق
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السبت 20 يونيو 2020 07:38 مساءً
بسبب أمطار غزيرة.. قارب يظهر على طريق للسيارات في ضواحي بطرسبورغ
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السبت 20 يونيو 2020 07:37 مساءً
ممثل القبائل الليبية للسيسي: نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها
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السبت 20 يونيو 2020 07:30 مساءً
اليوم - 5 أيام لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بداية من الغد
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السبت 20 يونيو 2020 07:28 مساءً
"أمانة الشرقية": غدًا افتتاح سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
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السبت 20 يونيو 2020 07:25 مساءً
"سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا
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السبت 20 يونيو 2020 07:25 مساءً
للمرة الثالثة .. الدرعية تحتضن سباق "فورومولا إي" فبراير 2021
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السبت 20 يونيو 2020 07:25 مساءً
أعمال تعقيم وتهيئة مساجد مكة تتواصل لاستقبال المصلين في أول صلاة.. غداً
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السبت 20 يونيو 2020 07:25 مساءً
ماجد عبدالله ناصحاً: علينا أن نكون حذرين ونتخذ كل إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا
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السبت 20 يونيو 2020 07:25 مساءً
جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً
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السبت 20 يونيو 2020 07:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً
فيديو
cnn arabic
الخميس 18 يونيو 2020 11:22 صباحاً
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