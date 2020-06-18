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انقطاع مياه "حاكمة أبو عريش" يتفاعل بردّ رسمي: محطة المريخية السبب

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انقطاع مياه "حاكمة أبو عريش" يتفاعل بردّ رسمي: محطة المريخية السبب انقطاع مياه "حاكمة أبو عريش" يتفاعل بردّ رسمي: محطة المريخية السبب
الإدارة بالمنطقة تجاوبًا مع "سبق": انخفاض إمداداتها أثّر على التشغيل بجميع الخطوط

انقطاع مياه

أكدت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، التزامها التام بخدمة جميع محافظات منطقة جازان بالمياه؛ لافتةً في ردها على استفسار "سبق" حول "انقطاع المياه عن حاكمة أبو عريش بشكل متكرر منذ شهر؛ إلا أن السبب الرئيسي في ذلك انخفاض الإمدادات لخزانات محطة المريخية بمحافظة أبو عريش من المصدر؛ مما أدى إلى تخفيض عدد ساعات التشغيل على جميع خطوط الضخ.

وقالت: إن الضخ يعمل بشكل جزئي وليس انقطاعًا كاملًا، وبمجرد تحسين الإمداد من المصدر؛ سيتم إعادة الضخ بشكل طبيعي.

وتطمئن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المستفيدين، بأنها تعمل على تقديم إمداد المياه بصورة ممتازة وتحسين الضخ بكافة محافظاتها.الإدارة العامة لخدمات المياه جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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