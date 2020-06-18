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فجرًا.. إصابة 13 عاملًا انقلبت حافلتهم في تبوك والهلال الأحمر يباشر

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فجرًا.. إصابة 13 عاملًا انقلبت حافلتهم في تبوك والهلال الأحمر يباشر فجرًا.. إصابة 13 عاملًا انقلبت حافلتهم في تبوك والهلال الأحمر يباشر
خمس فِرَق إسعافية توجهت للموقع.. حالتان خطيرة ومتوسطة والبقية بسيطة

فجرًا.. إصابة 13 عاملًا انقلبت حافلتهم في تبوك والهلال الأحمر يباشر

باشرت فجر اليوم خمسُ فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة، 13 حالة نتيجة حادث انقلاب باص عمالة على طريق القادسية.

وذكر الهلال الأحمر في بيان بمنطقة تبوك، أن غرفة عمليات الهيئة تَلَقّت بلاغًا بتوقيت 5:57 صباحًا عن حادث انقلاب باص عمالة؛ حيث تم على الفور توجيه خمس فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة.

وتابع: عند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع بتوقيت 6:04 وبعد إتمام الفرز الطبي من قِبَل الفرقة والقائد الميداني، اتضح وجود (13) إصابة وهي إصابة حالة خطيرة وأخرى متوسطة، و(١١) حالة بإصابات بسيطة.. وجميع الإصابات نقلت إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد.الهلال الأحمر السعودي تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية