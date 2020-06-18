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تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

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روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا
حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 561091 حالة

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضاً عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق.

ووفق " اليوم"، أشار مركز العمليات الروسي لمكافحة في بيان له إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 561091، منها 7660 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 313863 بعد تسجيل 9621 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 31.5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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