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شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

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تباشر مهامها في المواقع المسندة لها بالطرق ونقاط الفرز.. تمركز و25 آلية

شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

كثفت القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر جهودها في الأسبوع الأخير لتطبيق أمر منع التجول بمحافظة أملج؛ للحد من انتشار جنباً إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة.

وتباشر القوة عدداً من المهام الأمنية في المواقع المسندة لها في الطرقات ونقاط الفرز الأمني وتمركزت أكثر من 25 آلية في نقاط متفرقة بالمحافظة.

وتأتي مشاركة القوة بتوجيه من قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبدالحمسن الخيال، وبإشراف مباشر من قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر المقدم بحري ركن بندر بن عبدالله الجهني.

شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

شاهد.. جهود مكثفة من القوة الخاصة للأمن بمشروع البحر الأحمر بأملج لمنع التجول

القوة الخاصة للأمن والحماية محافظة أملج فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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