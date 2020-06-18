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منذ بدء الجائحة.. 8 آلاف مستفيد من توصيل الأدوية بالمراكز الصحية بجازان

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منذ بدء الجائحة.. 8 آلاف مستفيد من توصيل الأدوية بالمراكز الصحية بجازان منذ بدء الجائحة.. 8 آلاف مستفيد من توصيل الأدوية بالمراكز الصحية بجازان
خصصت أرقاماً لاستقبال اتصالات المستفيدين وإعادة الصرف والتوصيل للمنازل

منذ بدء الجائحة.. 8 آلاف مستفيد من توصيل الأدوية بالمراكز الصحية بجازان

واصلت "صحة جازان" تنفيذ مبادرة توصيل الأدوية عبر المراكز الصحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء جائحة كورونا وحتى منتصف يونيو الجاري 8249 مريضاً.

وخصصت "صحة جازان" أرقاماً للتواصل بالقطاعات الصحية، يتم من خلالها استقبال اتصالات المستفيدين وإعادة صرف الدواء، وتوصيلها لهم في منازلهم عبر عدد من الفرق الطبية والمتطوعين بالمراكز الصحية.

وتستمر المراكز الصحية في تقديم خدمات الرعاية الأولية وسط إجراءات احترازية مشددة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها صحة جازان للوقاية من الجديد "كوفيد-19" والحد من انتشاره.صحة جازان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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