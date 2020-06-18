أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مجمع للأبحاث الطبية التكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية

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أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة للاستحواذ على مجمع للأبحاث الطبية التكنولوجية في ولاية كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية.

يقع هذا العقار على مساحة إجمالية تبلغ 392,000 قدم مربع في مدينة أليسو فيجو في مقاطعة أورانج – ولاية كاليفورنيا، ويتألف من ثلاثة مباني حديثة بمساحة 159,746 قدم مربع ومؤجرة بالكامل إلى شركة Glaukos بعقد إيجار لمدة 12 سنة وبزيادة في قيمة الإيجار قدرها 3% سنوياً. وتمثل هذه المباني الثلاث المقر الرئيسي للإدارة بالإضافة الى مرافق الأبحاث والتطوير الرئيسية الخاصة بالشركة.

والجدير بالذكر بأنه تم تأسيس شركة Glaukos في عام 1998 ، وهي شركة طبية متخصصة بتكنولوجيا طب العيون حيث تركز على ابتكار وتطوير طرق لمعالجة الجلوكوما واضطرابات القرنية وأمراض الشبكية. وتعتبرGlaukos أول شركة تقدم جراحة الجلوكوما الدقيقة (MIGS) ، وهو الإجراء الجراحي الدقيق الذي أحدث ثورة في علاج الجلوكوما. كما أن Glaukos هي شركة عالمية مدرجة في بورصة نيويورك و قيمتها السوقية 1.7 مليار دولار أمريكي وذلك كما في 12 يونيو 2020.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار وسنستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار والذي من المتوقع أن يحقق دخل شهري للعملاء بنسبة 9.15 % سنوياً.

وعلق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

" إننا سعداء لتقديم الاستشارة لهذه الفرصة الاستثمارية المميزة في مجال قطاع الصحة ولأهمية موقعها في مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا. إن الاستحواذ على مجمع الأبحاث الطبية التكنولوجية لشركة Glaukos تجسد فلسفتنا في أرزان ثروات وهي السعي لإيجاد أصول عالية الجودة تحمي رؤوس أموال عملائنا وتوفر لهم دخل شهري آمن ومتوقع.