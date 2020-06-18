أخبار عاجلة

ممثل القبائل الليبية للسيسي: نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها -
اليوم - 5 أيام لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بداية من الغد -
"أمانة الشرقية": غدًا افتتاح سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام -
"سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا -
للمرة الثالثة .. الدرعية تحتضن سباق "فورومولا إي" فبراير 2021 -
أعمال تعقيم وتهيئة مساجد مكة تتواصل لاستقبال المصلين في أول صلاة.. غداً -
ماجد عبدالله ناصحاً: علينا أن نكون حذرين ونتخذ كل إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا -
جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً -
تغريم "جوجل" 50 مليون يورو لخرقها الخصوصية الأوروبية -
"تنمية العرضية الجنوبية" تُطلق مبادرة لـ"غير الناطقين بالعربية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المدينة المنورة.. إغلاق وتغريم 131 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية

Print
المدينة المنورة.. إغلاق وتغريم 131 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية المدينة المنورة.. إغلاق وتغريم 131 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية
الأمانة أهابت بالعموم الاتصال بمركز الطوارئ الموحد في حال وجود ملاحظة

المدينة المنورة.. إغلاق وتغريم 131 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية

أغلقت الفِرَق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أمس، 13 منشأة تجارية، كما أنذرت وغرّمت 118 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين العملاء.

وأشارت أمانة المدينة المنورة إلى أن بلدياتها الفرعية والضواحي، تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد "covid-19" من خلال تكثيف الجولات اليومية على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالتعليمات الوقائية، ورصد الاحتياطات المتعلقة بالسلامة الغذائية في منافذ البيع.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بعموم المواطنين والمقيمين، الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.أمانة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية