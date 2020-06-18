إسطنبول.. 206% زيادة في أسعار العقارات خلال هذه المدة

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البنك المركزي: ارتفع المؤشر في أنقرة بنحو 136%

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في تركيا لشهر أبريل من عام 2020 بنحو 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث سجلت مدينة إزمير أعلى زيادة في أسعار العقارات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وبحسب ما كشفه البنك المركزي التركي، سجّل مؤشر أسعار العقارات، لشهر أبريل من العام الجاري، زيادة شهرية بنحو 1.7% وزيادة سنوية بنحو 16.7% ليسجل 127.5%.

ومؤشر أسعار العقارات تَأسس لمتابعة التغييرات في سوق العقارات في تركيا، ويتضمن بيانات أسعار جميع العقارات المطروحة للبيع.

ووفق صحيفة "زمان" التركية بالنظر إلى التطورات في مؤشر أسعار العقارات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، تتكشف زيادة في أسعار العقارات بها بنحو 1.7 و1.09 و1% على التوالي.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار العقارات في كل من إسطنبول وأنقرة وإزمير بنحو 13.1% و16.1% و17.9% على التوالي.

ووفق البيانات، سجل مؤشر أسعار العقارات زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة مقارنة بشهر أبريل من عام 2010.

وسجل مؤشر أسعار العقارات في إزمير أعلى زيادة خلال العشر سنوات الأخيرة؛ حيث سجل 133.30% بعدما كان يُقَدّر بـ42.50% قبل نحو عشر سنوات؛ مما يعكس زيادة بنحو 213%.

وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 206%؛ بينما ارتفع مؤشر أسعار العقارات في أنقرة بنحو 136% ليسجل 123.20% بعدما كان يقدر بـ52.20% في أبريل من عام 2010.تركيا