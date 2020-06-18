أخبار عاجلة

ممثل القبائل الليبية للسيسي: نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها -
اليوم - 5 أيام لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بداية من الغد -
"أمانة الشرقية": غدًا افتتاح سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام -
"سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا -
للمرة الثالثة .. الدرعية تحتضن سباق "فورومولا إي" فبراير 2021 -
أعمال تعقيم وتهيئة مساجد مكة تتواصل لاستقبال المصلين في أول صلاة.. غداً -
ماجد عبدالله ناصحاً: علينا أن نكون حذرين ونتخذ كل إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا -
جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً -
تغريم "جوجل" 50 مليون يورو لخرقها الخصوصية الأوروبية -
"تنمية العرضية الجنوبية" تُطلق مبادرة لـ"غير الناطقين بالعربية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إسطنبول.. 206% زيادة في العقارات خلال هذه المدة

Print
إسطنبول.. 206% زيادة في أسعار العقارات خلال هذه المدة إسطنبول.. 206% زيادة في العقارات خلال هذه المدة
البنك المركزي: ارتفع المؤشر في أنقرة بنحو 136%

إسطنبول.. 206% زيادة في أسعار العقارات خلال هذه المدة

ارتفع مؤشر العقارات في تركيا لشهر أبريل من عام 2020 بنحو 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث سجلت مدينة إزمير أعلى زيادة في أسعار العقارات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وبحسب ما كشفه البنك المركزي التركي، سجّل مؤشر أسعار العقارات، لشهر أبريل من العام الجاري، زيادة شهرية بنحو 1.7% وزيادة سنوية بنحو 16.7% ليسجل 127.5%.

ومؤشر أسعار العقارات تَأسس لمتابعة التغييرات في سوق العقارات في تركيا، ويتضمن بيانات أسعار جميع العقارات المطروحة للبيع.

ووفق صحيفة "زمان" التركية بالنظر إلى التطورات في مؤشر أسعار العقارات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، تتكشف زيادة في أسعار العقارات بها بنحو 1.7 و1.09 و1% على التوالي.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار العقارات في كل من إسطنبول وأنقرة وإزمير بنحو 13.1% و16.1% و17.9% على التوالي.

ووفق البيانات، سجل مؤشر أسعار العقارات زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة مقارنة بشهر أبريل من عام 2010.

وسجل مؤشر أسعار العقارات في إزمير أعلى زيادة خلال العشر سنوات الأخيرة؛ حيث سجل 133.30% بعدما كان يُقَدّر بـ42.50% قبل نحو عشر سنوات؛ مما يعكس زيادة بنحو 213%.

وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 206%؛ بينما ارتفع مؤشر أسعار العقارات في أنقرة بنحو 136% ليسجل 123.20% بعدما كان يقدر بـ52.20% في أبريل من عام 2010.تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية

صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية

فيروس كورونا يدفع أسعار اللحوم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها.. كم بلغت؟

فيروس كورونا يدفع أسعار اللحوم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها.. كم بلغت؟

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر النقل العام بداية يوليو

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر النقل العام بداية يوليو

المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك

المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك

شبكة عيون الإخبارية