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أحدهما "سائل" والثاني "مجمد".. تبدأ اختبار لقاحين لكورونا على البشر

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أحدهما "سائل" والثاني "مجمد".. روسيا تبدأ اختبار لقاحين لكورونا على البشر أحدهما "سائل" والثاني "مجمد".. تبدأ اختبار لقاحين لكورونا على البشر
سيوضع المتطوعون الـ76 في العزل بعد التلقيح لمدة 28 يومًا وتتم مراقبتهم

أحدهما

بدأت ، أمس الأربعاء، تجارب سريرية لأول نموذجين للقاحات ضد المستجد على مجموعتين تضم كل واحدة 38 متطوعًا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن "التجارب السريرية للقاحين ضد وباء كوفيد-19، بدأت في 17 يونيو".

وقالت في بيان إنها أجازت هذه التجارب التي يجريها أحد معاهدها هو مركز نيكولاي غماليا للبحوث في علم الأوبئة والأحياء المجهري.

وأضافت أن أحد النموذجين "سائل"، في حين أن الثاني "مجمد" دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة اللقاحين أو تركيبتهما.

ووفق "سكاي نيوز"؛ بعد تلقيحهم سيوضع المتطوعون الـ76 في العزل لمدة 28 يومًا، وستتم مراقبة حالتهم الصحية، وسيخضعون لفحوص لتقييم مستوى مناعتهم والآثار الجانبية المحتملة.

واعتبارًا من أبريل حددت روسيا هدفًا لها بإجراء أول التجارب للقاحات بشرية اعتبارًا من يونيو. وتعمل عدة مراكز أبحاث على منتجات مختلفة.

وسجلت روسيا الأربعاء 553300 حالة بكوفيد-19 و7478 وفاة.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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