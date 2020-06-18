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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ووسط وشمال المملكة والسواحل

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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ووسط وشمال المملكة والسواحل "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ووسط وشمال المملكة والسواحل
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية للمملكة، كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (عسير، جازان، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية