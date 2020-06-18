تركيا تبحث مع حكومة الوفاق بناء القدرات الدفاعية والأمنية وفق مذكرة التفاهم بينهما

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ملاعب الأبطال - ميرهان عمرو تعيد فتح ملف رفع الأثقال بعد الأزمات المتتالية في رياضة رفع الأثقال
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السبت 20 يونيو 2020 07:24 مساءً
BE ONTime - خالد عامر: قرار عودة الدوري المصري قرار منطقي جدا. ولصالح صناعة كرة القدم في مصر
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السبت 20 يونيو 2020 07:24 مساءً
BE ONTime - عبر سكايب/ بيل أنطوان يساعيد زكرياته مع المقاولون العرب واللعب في الدوري المصري
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السبت 20 يونيو 2020 07:23 مساءً
تجنب الشمس والتدخين.. 5 نصائح من الصحة يجب اتباعها بعد التبرع بالدم
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السبت 20 يونيو 2020 07:21 مساءً
منسق القبائل المصرية الليبية يعلن تفويض مصر لحماية ليبيا.. ويكشف تفاصيل الدور التركي لتخريب ليبيا
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السبت 20 يونيو 2020 07:16 مساءً
شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي
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السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري
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السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه
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السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
اليوم - غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة
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السبت 20 يونيو 2020 07:04 مساءً
اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر
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السبت 20 يونيو 2020 07:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تركيا تبحث مع حكومة الوفاق بناء القدرات الدفاعية والأمنية وفق مذكرة التفاهم بينهما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 18 يونيو 2020 01:22 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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