أخبار عاجلة

منسق القبائل المصرية الليبية يعلن تفويض مصر لحماية ليبيا.. ويكشف تفاصيل الدور التركي لتخريب ليبيا -
شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي -
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري -
شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه -
اليوم - غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة -
اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر -
اليوم - "اليوم" يناقش استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء امتحانات الثانوية العامة -
جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً -
تغريم "جوجل" 50 مليون يورو لخرقها الخصوصية الأوروبية -
"تنمية العرضية الجنوبية" تُطلق مبادرة لـ"غير الناطقين بالعربية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

د.مصطفى الفقي: إثيوبيا لا تريد الاعتراف بحصص ثابتة لدول حوض النيل في مياه النهر

Print
مواضيع متعلقة
الفنان حسين أبو حجاج بيكشف بداياته في عالم التمثيل.. اعرف اجره كان قد ايه

الفنان حسين أبو حجاج بيكشف بداياته في عالم التمثيل.. اعرف اجره كان قد ايه

انتظروا حلقة خاصة جدا #اللعيب_فى_حب_حماده_امام

انتظروا حلقة خاصة جدا #اللعيب_فى_حب_حماده_امام

وراء كل قاسي قصة باكية ..شاهد قصة سر خانم #سرايا_عابدين

وراء كل قاسي قصة باكية ..شاهد قصة سر خانم #سرايا_عابدين

مفاجأة غير متوقعة في انتظار الخديوي وشمس #سرايا_عابدين

مفاجأة غير متوقعة في انتظار الخديوي وشمس #سرايا_عابدين

شبكة عيون الإخبارية