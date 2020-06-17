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الأفلاج تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة

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الأفلاج تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة الأفلاج تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة
نتيجة مخالطة اجتماعية لحالة إصابة سابقة

الأفلاج تسجّل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة

سجلت محافظة الأفلاج اليوم، أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بـ11 حالة، وهو أعلى رقم سجّلته المحافظة في يوم واحد.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن معظم الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة بمحافظة الأفلاج نتيجة مخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة.

وشهدت محافظة الأفلاج في الأيام الماضية ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا أغلبها بسبب المخالطات الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 65 إصابة منها 44 حالة نشطة و21 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل ولله الحمد أي حالة وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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