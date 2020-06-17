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سكان أحياء "التسهيلات" بالقريات يشكرون "هيئة الاتصالات" وs.t.c ويثمنون دور "سبق"

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سكان أحياء "التسهيلات" بالقريات يشكرون "هيئة الاتصالات" وs.t.c ويثمنون دور "سبق" سكان أحياء "التسهيلات" بالقريات يشكرون "هيئة الاتصالات" وs.t.c ويثمنون دور "سبق"
بعد توفير برج متنقل تمتد تغطيته لـ3 كم وتشغيله خلال أيام

سكان أحياء

رفع سكان حي "الورود" والأحياء المجاورة له بالتسهيلات بمحافظة القريات، شكرهم وتقديرهم لشركة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتجاوبهم مع مطالبتهم التي وجهوها عبر "سبق" بإنهاء معاناتهم من ضعف الجوال وخدمات الإنترنت بمنازلهم؛ حيث تمت الاستجابة لمطلبهم اليوم ببرج متنقل بهذه الأحياء، والذي تمتد تغطيته لمساحة (3 كم) بكل الاتجاهات، وسيتم تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله تعالى.

وقدّم المواطنون "خالد صالح الجريد، وسليمان هزيم العنزي، وسعود المرخي، ومحمد مزعل الرويلي"، من سكان هذه الأحياء شكرهم لشركة الاتصالات بالقريات؛ لتفاعلها واستجابتها مع مطالبهم، ولموظف الشركة "ناصر الوارد" لجهوده بالتنسيق ومتابعته المستمرة لحين توفير البرج الذي سينهي لهم الكثير من المشاكل ويوفر عليهم الوقت والجهد في إنجاز العديد من أعمالهم عن طريق خدمة الإنترنت، وبالأخص في ظل الظروف الحالية مع جائحة كورونا المستجد وإجراءاته الاحترازية.

كما أكدوا على دور "سبق" في إيصالها صوتهم للجهات المعنية مع هذه المشكلة ولدعمها مطالبهم، وذلك بنقلها معاناة أهالي الحي حتى تحققت لهم بفضل الله.

وكانت "سبق" نقلت مطالبة سكان أحياء "الورود والتسهيلات" بتحسين خدمات الإنترنت الضعيفة بمنازلهم نظرًا لافتقارها لأبراج قريبة لأحيائهم؛ وذلك بعنوان "تزامنًا مع إجراءات كورونا.. مآسي الإنترنت في غرب القريات "عرض مستمر"، مطالبين بإنهائها؛ وهو ما تحقق لهم أخيرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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