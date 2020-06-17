حائل.. وفاة مسن معاق حرقًا بمنزله في سميراء

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اشتباه في وجود شبهة جنائية وجار التحقيق

تُوفي مسن ستيني جراء حريق بمنزله في محافظة سميراء ١٤٠ كلم جنوب شرق حائل.

وتفصيلاً فقد توفي شخص يبلغ من العمر ٦٥ عاماً ومعاق نتيجة استنشاقه للغازات المنبعثة عن حريق شب داخل منزله الشعبي بالمحافظة، والذي يقطنه لوحده دون أسرته.

وتلقت عمليات الدفاع المدني بلاغًا بالحريق، وباشرت فرقة الموقع، وحاولت السيطرة على الحريق، إلا أن التأخر في البلاغ جعل النار تقضي على كامل المنزل، فيما تبينت وفاة المُسن داخله بعد محاولته الابتعاد عن النار.

يذكر أن النار عادت للاشتعال مرة أخرى صباح اليوم التالي، بسبب أكوام الخشب المتساقطة إثر الحريق داخل الغرف؛ ما اضطر الجهات المعنية إلى هدم المنزل بالمعدات؛ لضمان إبعاد الأخشاب وعدم عودة النار للاشتعال بها مرة أخرى.

وسلّم الدفاع المدني الحادث للجهة الأمنية، ممثلة بشرطة المحافظة، لاستكمال الإجراءات اللازمة، والتي فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، فيما تم نقل الجثمان من مستشفى سميراء العام إلى الطب الشرعي بمستشفى حائل العام لمعرفة أسباب الوفاة، بعد أن شكّت شرطة المحافظة في احتمالية جنائية الحريق، فيما استعانت بقصّاص أثر لضمان كفاية الأدلة للوصول إلى المتسبب في حالة إثبات الطبيب الشرعي جنائية الحريق.