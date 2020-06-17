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رسمياً.. "يويفا" يستكمل دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل

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رسمياً.. "يويفا" يستكمل دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل رسمياً.. "يويفا" يستكمل دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل
لشبونه تحتضن النهائي المنتظر

رسمياً..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، أن مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس بسبب المستجد، ستستكمل بنظام بطولة مصغرة في لشبونة اعتبارًا من 12 أغسطس.

وقال الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية الذي بدأ اليوم، تقرر أن المسابقة القارية تقام اعتبارًا من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 أغسطس.

وسيقام الدور ربع النهائي في الفترة ما بين 12 إلى 15 أغسطس، ثم سيقام الدور نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

وتابع "اليويفا" أن المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام في الملاعب التي كان من المقرر أن تلعب فيها قبل تفشي فيروس كورونا يومي 7 و8 أغسطس.

وأضاف: ستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية أبرزها كولن، على أن يقام النهائي في 21 أغسطس.

ونفس النظام سينطبق على بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستقام في ألمانيا بين مدن دويسبورغ وجيلسنكيرشن وفرانكفورت وكولونيا، في الفترة بين 10 و21 أغسطس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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