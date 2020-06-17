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"أوبك" تتوقع تعافياً تدريجياً للطلب على النفط في النصف الثاني من 2020

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"أوبك" تتوقع تعافياً تدريجياً للطلب على النفط في النصف الثاني من 2020 "أوبك" تتوقع تعافياً تدريجياً للطلب على النفط في النصف الثاني من 2020
التخفيضات تسهم في إعادة التوازن للسوق

توقعت منظمة أوبك، اليوم (الأربعاء)، تعافياً تدريجياً للطلب على النفط، في النصف الثاني من 2020، وذلك بعد تضرره من أزمة .

وأوضحت "أوبك" أن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجون آخرون، تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت في تقرير شهري، أن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يومياً في الشهور الستة الأولى.

ولم تزد "أوبك" تقليص توقعاتها للطلب على النفط في 2020 في التقرير.أوبك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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