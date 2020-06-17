أخبار عاجلة

من الجو.. السيسي يتفقد الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة (صور) -
قفزة بعدد إصابات كورونا بالمناطق الفلسطينية -
عروض الموضة نتقل إلى فضاء أونلاين -
رسالة قوية من الرئيس السيسي: يخطئ من يعتقد إنه يستطيع بقوة السلاح ((لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب )) -
شارع النهار| د. ميرفت السيد مديرة مستشفى العجمي لم تغادر المستشفى لأكثر من 100 يوم -
بيت ريا وسكينة| سامح بسيوني: د جلال الشرقاوي قدم لينا مبادرة المسرح الجديدة -
شاهد .. كلمة الرئيس السيسي خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية -
اليوم - البداية باللغة العربية..إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة غدا -
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل -
اليوم - اليوم..إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دعم سعودي كبير لدفع عجلة اليمن وإعادتها للواجهة من جديد

Print
من أجل تمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين

دعم سعودي كبير لدفع عجلة رياضة اليمن وإعادتها للواجهة من جديد

وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأربعاء، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية.

وأشارت وزارة الرياضة في بيان، إلى أن التعاون يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تسخير كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.

وأضافت أن الشراكة تهدف إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

"الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية

ملعب ON Time - حسن مصطفى عن علاقته بـ"توماس باخ": أحد أبناء الرياضة وسعيد بإدارته الأولمبية الدولية

ملعب ON Time - حسن مصطفى عن علاقته بـ"توماس باخ": أحد أبناء الرياضة وسعيد بإدارته الأولمبية الدولية

ملعب ON Time - حسن مصطفى: التجاوزات التي تحدث ضد قانون الرياضة في مصر لم أراها في أي مكان في العالم

ملعب ON Time - حسن مصطفى: التجاوزات التي تحدث ضد قانون الرياضة في مصر لم أراها في أي مكان في العالم

شبكة عيون الإخبارية