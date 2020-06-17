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"التعليم" تعتمد سلسلة واحدة للغة الإنجليزية لجميع المراحل الدراسية

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"التعليم" تعتمد سلسلة واحدة للغة الإنجليزية لجميع المراحل الدراسية "التعليم" تعتمد سلسلة واحدة للغة الإنجليزية لجميع المراحل الدراسية
إحدى السلاسل الثلاث المعتمدة سابقًا

اعتمدت وزارة التعليم سلسلة واحدة للغة الإنجليزية للمراحل الدراسية كافة في جميع المناطق، وهي إحدى السلاسل الثلاث المعتمدة سابقًا.

وأوضحت الوزارة أن منهج اللغة الإنجليزية كان عبارة عن ثلاث سلاسل بجميع المراحل من ثلاث شركات نشر مختلفة: سلسلة مقررات Macmillan، وسلسلة مقررات McGraw Hill، وسلسلة مقررات MM Publication، وكل سلسلة بثلاثة مناهج، وتم توحيدها حاليًّا في سلسلة واحدة McGrow Hill؛ وفق أحدث النظريات والأساليب.

ويأتي توحيد المنهج في سلسلة واحدة؛ بهدف مراجعته وتكثيف الجهود في تطويره، والتركيز على سلسلة واحدة للمناطق كافة، إلى جانب تيسير التواصل بين الوزارة وشركة واحدة للنشر، وعدم اختلاف كتاب اللغة الإنجليزية على الطالب والمعلم في حال الانتقال من منطقة لأخرى، حيث كان يؤثر على الطالب اختلاف المنهج ونوعية المهارات على فهمه واندماجه مع زملائه.

وتعمل الوزارة لإحداث نقلة نوعية في تعليم اللغة الإنجليزية، من خلال إجراء تطوير نوعي وشامل في المناهج ليستطيع بكل كفاءة مواكبة الوتيرة المتسارعة للتطورات المحلية والعالمية، كما يهدف أيضاً إلى توفير وسيلة فعّالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم على نحو تكاملي عن طريق تضمين المناهج القيم الإسلامية والمعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة للتعلّم والمواطنة الصالحة والعمل المنتج، وتضمينها التوجهات الإيجابية الحديثة في بناء المناهج، مثل مهارات التفكير ومهارات حل المشكلات ومهارات التعلّم الذاتي والتعلّم التعاوني والتواصل الجيد مع مصادر المعرفة، وتنمية المهارات الأدائية من خلال التركيز على التعلّم بالعمل والممارسة الفعلية للأنشطة، وإيجاد تفاعل واعٍ مع التطورات التقنية المعاصرة، وبخاصة التفجر المعرفي والثورة المعلوماتية.التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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